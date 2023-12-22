Количество фальшивых банкнот на Северо-Западе РФ сократилось на треть

В СЗФО было выявлено 321 банкнота с признаками подделки, что на треть ниже показателя за аналогичный период 2023 года.

Банк России сообщает, что в I квартале 2024 года в банковской системе Северо-Западного федерального округа (СЗФО) было обнаружено на 32% меньше поддельных денежных знаков по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

В СЗФО было выявлено 321 банкнота с признаками подделки, что на треть ниже показателя за аналогичный период 2023 года. Наиболее значительное снижение количества фальшивок зафиксировано в Калининградской области и Республике Карелия – на 57% и 50% соответственно.

В Петербурге и Ленобласти обнаружено 270 поддельных банкнот Банка России, что на 32% меньше, чем годом ранее. Большинство из них – 174 штуки – это купюры номиналом 5000 рублей. По словам начальника управления наличного денежного обращения Северо-Западного ГУ Банка России Константина Демидова, это связано с высоким уровнем защищенности современных банкнот, включая их модернизацию.

Однако Демидов предупреждает о новой схеме мошенников, которые убеждают людей обменивать старые банкноты 5000 рублей на новые. Он подчеркивает, что в обращении будут находиться как старые, так и обновленные купюры, и их специально менять не нужно. Мошенники отправляют для проверки банкнот ссылку якобы на приложение "Банкноты Банка России". После его установки злоумышленники получают доступ к телефону и приложениям и похищают средства. Нельзя переходить по ссылкам и скачивать приложения от неизвестных отправителей.

Ранее мы сообщили о том, что за год зарплата вахтовиков в Петербурге выросла до 141 тыс. рублей.

Фото: Pxhere