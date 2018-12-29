Прокуратура обнаружила тараканов на Сестрорецком хлебозаводе

Поводом для проверки стала информация, опубликованная в интернете.

Прокуратура Курортного района вместе со специалистами отдела Роспотребнадзора посетила Сестрорецкий хлебозавод и проверила соблюдение санитарно-эпидемиологических требований. Поводом для проверки стала информация, опубликованная в интернете.

Отмечается, что во время проверки специалисты обнаружили тараканов, которые беспрепятственно бегали по цеху. Также сотрудники предприятия не соблюдали условия хранения сырья. Кроме того, на складе не проведен косметический ремонт, а готовая продукция хранится в грязных лотках на полу без подтоварников.

Прокуратура Курортного района обязала руководителя хлебозавода устранить нарушения. В отношении него возбуждено два административных дела по статье "Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения". Материалы дела были направлены в Роспотребнадзор для того, чтобы рассмотреть их по существу.

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