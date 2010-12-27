Несмешной розыгрыш: неизвестные сожгли 1 апреля две иномарки

Около пострадавших машин лежали женские перчатки и бутылка с бензином.

Вечером 1 апреля в Выборгском районе Санкт-Петербурга пожарные тушили сразу два автомобиля. Полиция сразу же установила, что вспыхнувший огонь не был случайностью.

Как рассказали в ГУ МЧС по городу, сообщение о пожаре около дома 1 на Сердобольской улице поступило примерно в половину девятого вечера. Как выяснилось, загорелись Hyundai Solaris и Infiniti FX35. Огнеборцам потребовался час, чтобы справиться с огнем.

У обоих иномарок полностью выгорели отсеки двигателей. Было установлено, что авто принадлежали 28-летнему индивидуальному предпринимателю и 42-летней учительнице вокала. Правоохранительные органы подозревают, что пожар произошел не случайно, так как около места происшествия нашли бутылку с бензином и женские перчатки.

Улики отправили на экспертизу. Кого решила "разыграть" неизвестная или неизвестный – устанавливается. Полиция изъяла для изучения записи с камер видеонаблюдения.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что на площади Восстания иномарка перевернулась на крышу‍.