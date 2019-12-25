Пожарные тушат рекламный баннер на Сенной площади

В Петербурге вблизи ТРК "Пик" вспыхнуло рекламное табло. Об этом сообщили очевидцы в группе "Аварийный Петербург" днем 19 сентября.
Сейчас огонь тушат 5 пожарных машин, в связи с чем на улице Ефимова образовалась пробка, пожаловались водители.
Информация о пожаре уточняется. Причина возгорания устанавливается. В результате произошедшего никто не пострадал.
Ранее на Piter.tv сообщили, что на Шафировском проспекте горит автосервис.
Фото: телеграм-канал "Аварийный Петербург"
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