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Пожарные тушат рекламный баннер на Сенной площади
Сегодня, 14:54
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Пожарные тушат рекламный баннер на Сенной площади

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Из-за возгорания на дороге вблизи ТРК "Пик" образовалась пробка, жалуются водители.

В Петербурге вблизи ТРК "Пик" вспыхнуло рекламное табло. Об этом сообщили очевидцы в группе "Аварийный Петербург" днем 19 сентября. 

Сейчас огонь тушат 5 пожарных машин, в связи с чем на улице Ефимова образовалась пробка, пожаловались водители. 

Информация о пожаре уточняется. Причина возгорания устанавливается. В результате произошедшего никто не пострадал. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что на Шафировском проспекте горит автосервис.

Фото: телеграм-канал "Аварийный Петербург"

Теги: горит баннер, пожар, пробки, трк пик, улица ефимова
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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