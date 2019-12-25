Пожарные тушат рекламный баннер на Сенной площади

Из-за возгорания на дороге вблизи ТРК "Пик" образовалась пробка, жалуются водители.

В Петербурге вблизи ТРК "Пик" вспыхнуло рекламное табло. Об этом сообщили очевидцы в группе "Аварийный Петербург" днем 19 сентября.

Сейчас огонь тушат 5 пожарных машин, в связи с чем на улице Ефимова образовалась пробка, пожаловались водители.

Информация о пожаре уточняется. Причина возгорания устанавливается. В результате произошедшего никто не пострадал.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на Шафировском проспекте горит автосервис.

Фото: телеграм-канал "Аварийный Петербург"