На Саперной утром сгорела подсобка автосервиса

Пламя потушили за 55 минут. Никто не пострадал.

В среду утром, 7 февраля, в Пушкинском районе произошел пожар. На Саперной улице, 65, загорелся автосервис. Пламя распространилось по подсобному помещению. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 07:30. К этому часу огонь охватил четыре квадратных метра.

На место случившегося прибыли 10 спасателей и две спецмашины. Они потушили пламя за 55 минут.

По предварительным данным, никто не пострадал. Устанавливается причина возгорания. Проводится проверка.

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Фото: Piter.tv