На Сахалине у умершей 2-месячной девочки в крови нашли алкоголь

Экспертиза установила, что ребенок с врожденным пороком сердца умер от естественных причин.

На Сахалине у двухмесячной малышки экспертиза нашла в крови этиловый спирт.

Региональные следственные органы СКР по Сахалинской области сообщают, что по факту гибели 2-месячной девочки в Томари возбуждено уголовное дело по статье " причинение смерти по неосторожности. Как удалось установить, в одной из квартир населенного пункта была найдена мертвой девочка, рожденная в конце марта 2020 года. У малышки был врожденный порок сердца, который и привел к смерти младенца, что подтвердила экспертиза.

Однако в организме ребенка найден этиловый спирт, который поступил извне. Кроме того, обнаружились следы ненадлежащего ухода за младенцем. Сейчас следователи выясняют, как алкоголь попал в организм новорожденного ребенка, а также все обстоятельства жизни и смерти младенца.

Уточняется, что ребенок проживал в квартире с матерью и ее сожителем.

Ранее:В Челябинске парень убил девушку за отказ выйти замуж

Фото: pixabay.com