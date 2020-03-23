Задержанные — студенты, они причастны к пропаганде терроризма, массовых убийств и суицида.

На Сахалине предотвратили нападение студентов на учебное заведение. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на источники в ФСБ.

Известно, что сотрудники ведомства задержали двух подростков 2002 и 2003 годов рождения . Они планировали вооруженное нападение. У них изъяты обрез и самодельные бомбы.

Задержанные — студенты, они причастны к пропаганде терроризма, массовых убийств и суицида.

Возбуждено уголовное дело. В ходе обыска найдены материалы о подготовке теракта в учебном заведении.

Ранее в Кабардино-Балкарии нейтрализовали троих бандитов.