На Сахалине предотвратили нападение студентов на учебное заведение. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на источники в ФСБ.
Известно, что сотрудники ведомства задержали двух подростков 2002 и 2003 годов рождения . Они планировали вооруженное нападение. У них изъяты обрез и самодельные бомбы.
Задержанные — студенты, они причастны к пропаганде терроризма, массовых убийств и суицида.
Возбуждено уголовное дело. В ходе обыска найдены материалы о подготовке теракта в учебном заведении.
Ранее в Кабардино-Балкарии нейтрализовали троих бандитов.
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