В сети опубликованы кадры с места ЧП.

Сегодня утром, 14 июня, на Сахалине перевернулся автобус с пассажирами.

Сообщается, что в 11 часу утра (время местное) автобус №111, двигаясь в сторону Анивы со стороны Южно-Сахалинска, перевернулся. По предварительным данным 32-летний водитель не справился с управлением. По разным данным в автобусе было 7-9 человек. Все они получили незначительные травмы.

ГИБДД выясняет все причины и обстоятельства ДТП.

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Фото: ВК, ЧП Сахалин Русские СМИ