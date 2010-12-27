Сегодня утром, 14 июня, на Сахалине перевернулся автобус с пассажирами.
Сообщается, что в 11 часу утра (время местное) автобус №111, двигаясь в сторону Анивы со стороны Южно-Сахалинска, перевернулся. По предварительным данным 32-летний водитель не справился с управлением. По разным данным в автобусе было 7-9 человек. Все они получили незначительные травмы.
ГИБДД выясняет все причины и обстоятельства ДТП.
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Фото: ВК, ЧП Сахалин Русские СМИ
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