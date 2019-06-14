  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:33
276
MShaffter
Код вставки плеера

В Екатеринбурге загорелся детский сад

0 0

Спасатели успели эвакуировать детей из частного детского садика в Екатеринбурге. Очевидцы опубликовали фото и видео с места происшествия.

Сегодня, 14 июня, в Екатеринбурге загорелся частный детский сад.

Сообщается, что частный детский сад в Цыганском поселке на улице Викулова загорелся ранним утром. На диспетчерский пульт службы спасения поступил сигнал о возгорании в половине 8го утра, когда дети уже были в дошкольном учреждении. Спасатели эвакуировали из горящего здания 25 человек, среди них 18 детей. О пострадавших не сообщается.

На данный момент открытое горение ликвидировано. К тушению огня привлекались 24 человека и 7 единиц спецтехники.

Фото  видео: ВК, Типичный Екатеринбург

Теги: новости екатеринбурга, новости россии, пожар, пострадали дети, происшествия в россии
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии