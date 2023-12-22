На Сахалине круглосуточно идет снег, в красной зоне остаются Корсаковский и Холмский районы региона. Об этом сообщает ИА Vostok.Today.
По информации источника, снег активно убирают в островной столице. В Южно-Сахалинске во время циклона город расчищали 160 единиц техники. Также сообщается, что снег вывезут на полигоны. Для этого задействуют 300 машин. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко поручил навести порядок с управляющими компаниями и ликвидировать последствия циклона в максимально короткие сроки.
Ранее мы сообщали, что на Сахалин обрушился мощный циклон.
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