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На Сахалине бурый медведь забрался в цех по переработке рыбы

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В сети опубликовано видео с камеры наблюдения в цехе.

На Сахалине дикий медведь забрался в рыбный цех.

Сообщается, что инцидент произошел на предприятии по переработке рыбы в Охе. Бурый медведь забрался в цех и распугал рабочих. На опубликованных кадрах видео с камеры видеонаблюдения видно, что медведь забежал в помещение, где работали около 10 человек. Когда рабочие увидели мишку, то тут же разбежались кто куда. 

По всей видимости, медведь тоже испугался людей и убежал. Никто не пострадал.

Ранее Piter.TV публиковал видео, как бурый медведь выломал забор и пробрался на территорию аэропорта в Петропавловске-Камчатском.

Видео: HUE

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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