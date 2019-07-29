На Сахалине бурый медведь забрался в цех по переработке рыбы

На Сахалине дикий медведь забрался в рыбный цех.
Сообщается, что инцидент произошел на предприятии по переработке рыбы в Охе. Бурый медведь забрался в цех и распугал рабочих. На опубликованных кадрах видео с камеры видеонаблюдения видно, что медведь забежал в помещение, где работали около 10 человек. Когда рабочие увидели мишку, то тут же разбежались кто куда.
По всей видимости, медведь тоже испугался людей и убежал. Никто не пострадал.
Ранее Piter.TV публиковал видео, как бурый медведь выломал забор и пробрался на территорию аэропорта в Петропавловске-Камчатском.
Видео: HUE
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