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На Сахалине 17-летняя девушка-водитель улетела в кювет
Сегодня, 8:32
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На Сахалине 17-летняя девушка-водитель улетела в кювет

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Юная автоледи получила травмы.

В Александровске-Сахалинском в ночь на четверг 17-летняя девушка устроила ДТП.

"Сахалин.Инфо" со ссылкой на ГИБДД сообщает, что около половины 3го ночи по местному времени 17-летняя девушка, не имеющая прав на управление транспортными средствами, села за руль Toyota Sprinter и поехала кататься. Во время движения она не справилась с управлением и вылетела в кювет.

В результате ДТП девушка получила незначительные травмы. Полиция по факту ДТП проводит проверку.

Ранее:В Иркутской области в ДТП с маршруткой и грузовиком пострадали 6 человек

Фото:Piter.TV

Теги: водитель без прав, дтп, новости сахалина
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

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