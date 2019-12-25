На Сахалине 17-летняя девушка-водитель улетела в кювет

Юная автоледи получила травмы.

В Александровске-Сахалинском в ночь на четверг 17-летняя девушка устроила ДТП.

"Сахалин.Инфо" со ссылкой на ГИБДД сообщает, что около половины 3го ночи по местному времени 17-летняя девушка, не имеющая прав на управление транспортными средствами, села за руль Toyota Sprinter и поехала кататься. Во время движения она не справилась с управлением и вылетела в кювет.

В результате ДТП девушка получила незначительные травмы. Полиция по факту ДТП проводит проверку.

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Фото:Piter.TV