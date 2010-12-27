Петербуржцы смогли самостоятельно скрутить грабителя на Репищевой улице

Мужчина пытался украсть у предпринимателя рюкзак с 750 тысячами рублей.

В понедельник, 25 февраля, петербуржцы смогли совместными усилиями задержать грабителя. Инцидент произошел возле дома №14 по Репищевой улице. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

В полицию обратился 57-летний бизнесмен и заявил, что его пытался ограбить незнакомец. Он рассказал, что привез 750 тысяч рублей на склад для оплаты партии товара. Когда потерпевший вышел из машины и открыл заднюю дверь, на него напал грабитель. Злоумышленник ударил свою жертву по голове и пытался скрыться с места преступления с рюкзаком и деньгами.

Предприниматель успел схватить незнакомца за ногу. На подмогу ему пришел сосед по складу. Мужчины скрутили грабителя и вызвали полицию. Задержанным оказался 31-летний безработный житель Петербурга. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.TV