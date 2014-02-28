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На Пулковском шоссе сгорел гараж
Сегодня, 15:11
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На Пулковском шоссе сгорел гараж

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С огнем боролись две спецмашины и 10 спасателей.

В Московском районе сегодня, 11 июня, произошел пожар. На Пулковском шоссе у дома № 103 вспыхнул гараж.Об этом сообщили  впресс-службе ГУ МЧС по Петербургу. 

Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 13:10. Пламя охватило четыре "квадрата". 

В гараже, размером 3х8 м происходило горение обстановки на площади 4 кв.м.

Пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу

С огнем боролись две спецмашины и 10 спасателей. В 13:38 пожар был ликвидирован. В результате случившегося никто не пострадал.

Ранее на Piter.tv: прокуратура Красногвардейского района проводит проверку после пожара на Металлистов.

Фото: Piter.tv

Теги: гараж, мчс, пулковское шоссе, спасатели
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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