На Пулковском шоссе сгорел гараж

В Московском районе сегодня, 11 июня, произошел пожар. На Пулковском шоссе у дома № 103 вспыхнул гараж.Об этом сообщили впресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.
Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 13:10. Пламя охватило четыре "квадрата".
В гараже, размером 3х8 м происходило горение обстановки на площади 4 кв.м.
Пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу
С огнем боролись две спецмашины и 10 спасателей. В 13:38 пожар был ликвидирован. В результате случившегося никто не пострадал.
Ранее на Piter.tv: прокуратура Красногвардейского района проводит проверку после пожара на Металлистов.
Фото: Piter.tv
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