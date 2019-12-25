На Полтавской столкнулись два авто

Есть ли пострадавшие, неизвестно.

Вечером в понедельник, 21 сентября, петербуржцы поделились кадрами с места ДТП на Полтавской.

Водитель "Креты" перепутал "зеленую" стрелку направо с основным "зеленым" и поехал прямо по Полтавской на "красный", где в него врезалась "Веста", двигаясь по Невскому на "зеленый" (орфография и пунктуация сохранены, – прим. ред) рассказал очевидец в соцсетях.

В комментариях под фото один из петербуржцев отметил, что водитель "Креты", судя по снимкам, ехал "под кирпич".

Ранее мы писали, что из-за столкновения двух авто в Выборгском районе пострадал велосипедист.

Фото: vk.com/spb_today