Рабочие обновят оформление — световые надписи "1941" и "1945".

В четверг, 28 ноября, стало известно о том, что на Площади Мужества обновят символы Победы. Об этом сообщает пресс-служба ГУП "Ленсвет".

По поручению градоначальника Северной столицы, рабочие обновят оформление — световые надписи "1941" и "1945". Подрядчики должны выполнить работы до 10 апреля.

Отмечается, что другие символы победы в Выборском районе приведут в порядок при способствовании глав районов города.

Напомним, что световые надписи "1941" и "1945" установили в честь 40-й годовщины Победы. С тех пор не трогали.

Ранее мы сообщали о том, что заброшенный особняк Нарышкиной на Моховой начали консервировать.

Фото:pixabay