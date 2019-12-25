На Плесецкой улице в пожаре пострадал мужчина

Пострадавшего доставили в больницу. Врачи диагностировали у него отравление угарным газом.

В Приморском районе Петербурга произошел пожар, в результате которого пострадал 66-летний пенсионер. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах 11 сентября.

Накануне, 10 сентября, примерно в 20:34 в доме № 20 корпус 1 по Плесецкой улице загорелась обстановка площадью 1 квадратный метр в квартире-студии. Спасатели эвакуировали 20 жильцов. В горящем помещении пожарные обнаружили выпившего мужчину. Его передали сотрудникам скорой помощи, которые диагностировали у пострадавшего отравление угарным газом. Хозяина квартиры госпитализировали в НИИ им. Джанелидзе.

Пожар потушили к 21:29. На данный момент выясняется причина возгорания.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Курортном районе сгорел двухэтажный дом.

Фото: Piter.tv