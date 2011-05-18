Грузовик “прилёг отдохнуть” на Планерной улице в Петербурге

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Необычное происшествие произошло на Планерной улице в Санкт-Петербурге. Как сообщают очевидцы в ВК-сообществе "Наш Приморский район", грузовик перевернулся на бок. Об этом стало известно к вечеру субботы, 15 февраля.

На опубликованных кадрах видно, что рядом с местом происшествия — за строительным забором — работает другая спецтехника. Причины, по которым грузовик оказался в таком положении, пока неизвестны. Обстоятельства выясняются.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Санкт-Петербурге произошел пожар в городской больнице № 15, расположенной на Авангардной улице. О возгорании в 4-м терапевтическом корпусе сообщили очевидцы.

Фото: ВКонтакте / "Наш Приморский район"