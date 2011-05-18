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Грузовик “прилёг отдохнуть” на Планерной улице в Петербурге
Сегодня, 17:17
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Грузовик “прилёг отдохнуть” на Планерной улице в Петербурге

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Обстоятельства произошедшего выясняются.

Необычное происшествие произошло на Планерной улице в Санкт-Петербурге. Как сообщают очевидцы в ВК-сообществе "Наш Приморский район", грузовик перевернулся на бок. Об этом стало известно к вечеру субботы, 15 февраля.

На опубликованных кадрах видно, что рядом с местом происшествия — за строительным забором — работает другая спецтехника. Причины, по которым грузовик оказался в таком положении, пока неизвестны. Обстоятельства выясняются.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Санкт-Петербурге произошел пожар в городской больнице № 15, расположенной на Авангардной улице. О возгорании в 4-м терапевтическом корпусе сообщили очевидцы.

Фото: ВКонтакте / "Наш Приморский район"

Теги: грузовк прилёг, дтп, планерная улица
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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