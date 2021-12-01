На Петрозаводской вспыхнул пожар в бытовке

Информации о пострадавших не поступало.

В среду вечером, 1 декабря, в Петроградском районе на Петрозаводской, 5, вспыхнул пожар. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Петербургу.

Сообщение о пожаре поступило на пульт спасателей в 19:21. По данным МЧС, загорелась бытовка размером 2х4 метра. Через полчаса пожар был ликвидирован. На борьбу с огнем отправились 12 пожарных и три спецмашины.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее МЧС России: на нескольких участках шахты "Листвяжная" произошел пожар.

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