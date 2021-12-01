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На Петрозаводской вспыхнул пожар в бытовке

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Информации о пострадавших не поступало. 

В среду вечером, 1 декабря, в Петроградском районе на Петрозаводской, 5, вспыхнул пожар. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Петербургу. 

Сообщение о пожаре поступило на пульт спасателей в 19:21. По данным МЧС, загорелась бытовка размером 2х4 метра. Через полчаса пожар был ликвидирован. На борьбу с огнем отправились 12 пожарных и три спецмашины. 

Информации о пострадавших не поступало. 

Ранее МЧС России: на нескольких участках шахты "Листвяжная" произошел пожар.

Видео: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: бытовка, пожар
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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