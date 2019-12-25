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Во время пожара на Петровской набережной пострадал один человек
Сегодня, 8:05
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Во время пожара на Петровской набережной пострадал один человек

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На место случившегося выехали 15 спасателей и три спецмашины.

Сегодня утром, 25 декабря, в Петроградском районе произошел пожар. На Петровской набережной в доме № 8 горела трехкомнатная квартира. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу. 

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 02:31. К этому часу огонь распространился по площади два квадратных метра.

На место случившегося выехали 15 спасателей и три спецмашины. Однако жильцы дома ликвидировали пожар до прибытия спасателей. 

В результате случившегося пострадал один человек. Подробности уточняются. Устанавливается причина возгорания.

Ранее на Piter.tv: пожар в квартире на проспекте Просвещения забрал жизнь человека.

Фото: Piter.tv    

Теги: мчс, петровская набережная, пожар в квартире, спасатели
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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