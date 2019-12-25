Во время пожара на Петровской набережной пострадал один человек

На место случившегося выехали 15 спасателей и три спецмашины.

Сегодня утром, 25 декабря, в Петроградском районе произошел пожар. На Петровской набережной в доме № 8 горела трехкомнатная квартира. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 02:31. К этому часу огонь распространился по площади два квадратных метра.

На место случившегося выехали 15 спасателей и три спецмашины. Однако жильцы дома ликвидировали пожар до прибытия спасателей.

В результате случившегося пострадал один человек. Подробности уточняются. Устанавливается причина возгорания.

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Фото: Piter.tv