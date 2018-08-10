Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
Сегодня, 13:25
0
Alena_Zinovieva
588
Код вставки плеера

Видео: на Петроградской набережной потоп

0
 
 

Водой залило всю улицу.

Сегодня днем на Петроградской набережной рядом с "Авророй" произошел потоп. На улице разлилась целая река. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места происшествия.

На записи видно, что наводнена целая улица. Вода достигла уровня лодыжек пешеходов. Автомобили буквально плавают по мелководной реке. Что произошло в этом месте, неизвестно. Очевидцы советуют добираться до нужного места другим путем.

Ранее мы писали, что около метро "Удельная" прорвало трубы с горячей водой.

Видео: Piter.TV

Все новости района
Теги: видео , потоп у авроры , разлилась река
Категории: Лента новостей Новости СПб Происшествия Картина дня

Оставить комментарий

Новости на эту тему

5