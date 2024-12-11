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ДТП на спуске с путепровода вызвало пробку на Парнасе
Сегодня, 14:05
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ДТП на спуске с путепровода вызвало пробку на Парнасе

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По словам очевидцев, столкнулись несколько машин.

На Парнасском путепроводе в Санкт-Петербурге произошло столкновение нескольких автомобилей, что привело к образованию пробки.

По сообщениям очевидцев, на месте ДТП также стоит автобус с включенной аварийной сигнализацией. Фотографии происшествия появились в ВК-сообществе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб". В результате аварии было перекрыто полторы полосы движения, что существенно затрудняло проезд.

По данным сервиса "Яндекс.Карты", затор на участке дороги в настойщий момент оценивается в 5 баллов. Сообщается, что пробка постепенно рассасывается, но движение остается затруднённым.

Ранее Piter.TV сообщал, что массовое ДТП парализовало движение на Мурманском шоссе под Петербургом.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: дтп, парнасский путепровод
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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