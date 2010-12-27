На Парнасе неизвестные кидались картофелем с 23 этажа

"Снаряды" летели в прохожих и собак.

Вечером 1 сентября жители Заречной улицы пожаловались на хулиганство со стороны незнакомцев с 23 этажа. Пользователи интернета сообщили, что с дома №41 кто-то кидался картофелем. "Снаряды" летели в прохожих и собак, гуляющих на отведенной для домашних животных площадке.

"Картошка тяжелая, не представляю, что было бы, если бы она зарядила кому-нибудь в голову — минимум сотрясение мозга", - написал автор поста под фото.

Местные жители отметили в комментариях, что подобные случаи на Парнаса не редкость.

Ранее мы писали, что адвокат из Ломоносовского района застрелил двух собак в отместку за убитых кур.

Фото: ВКонтакте / Парнас Сити|Форум|Северная Долина|Паркола