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На Останкинской башне появилась ссылка на туристский портал Ленобласти
Сегодня, 14:45
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На Останкинской башне появилась ссылка на туристский портал Ленобласти

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Медиафасад главной телебашни России превратился в указатель для путешествия по маршрутам Серебряного ожерелья.

Останкинкая телебашня на месяц станет путеводным скипетром для туристов, желающих открыть для себя маршруты "Серебряного ожерелья России" - проекта, связывающего единым маршрутом исторические города и уникальные природные достопримечательности Северо-западной части страны. О необычной рекламной акции сообщает правительство Ленобласти. 

На мониторах башни в течение месяца будет отображаться символ проекта и адрес туристского портала 47-го региона, на котором можно узнать о различных маршрутах для всех категорий туристов в 18 районах области. Помимо Ленобласти в "Серебряное ожерелье России" входят Санкт-Петербург, Архангельская, Вологодская, Калининградская, Мурманская, Псковская и Новгородская области, Республики Карелия и Коми а также Ненецкий автономный округ.

Ранее в России стратовал четвертый этап туристического кэшбэка, в программе которого участвует и Ленобласть. 

Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области 

Теги: внутренний туризм, ленобласть, останкинская башня, серебряное ожерелье россии, туризм в ленобласти, туристский портал
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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