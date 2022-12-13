На Октябрьской набережной в пятиэтажном доме горела вентиляционная шахта

Пожар начался из-за вспыхнувшего утеплителя.

Сегодня, 18 марта, в Невском районе пожарные тушили вентиляционную шахту в доме № 84, корпус 3, на Октябрьской набережной. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сигнал о пожаре поступил на пульт диспетчера в 14:31. На кровле пятиэтажного жилого дома в вентиляционной шахте тлел утеплитель на площади один "квадрат".

С огнем боролись 15 спасателей и и три спецмашины. В 14:57 пожар потушили.

Сведения о пострадавших не поступали. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv