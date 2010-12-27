На Октябрьской набережной легковушку зажало между двумя грузовиками

Пользователи отметили, что стараются не ездить позади грузового транспорта.

Очевидец из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" сообщил о ДТП на Октябрьской набережной. Ее участниками стали три транспортных средства.

Инцидент случился утром 19-го июля на Октябрьской набережной, 29. Белый автомобиль оказался между двумя грузовиками.

"Просто не тормозил", - написал автор поста.

От Большого Обуховского моста до Русановской улицы образовалась пробка. На некоторых участках скорость движения составляет 5 км/час.

По фотографии видно, что водитель легковушки осматривает свое авто. О пострадавших не сообщается.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на проспекте Солидарности столкнулись два легковых автомобиля и маршрутка.

Фото: vk.com/spb_today