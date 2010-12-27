На Октябрьской набережной легковушку зажало между двумя грузовиками

Очевидец из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" сообщил о ДТП на Октябрьской набережной. Ее участниками стали три транспортных средства.
Инцидент случился утром 19-го июля на Октябрьской набережной, 29. Белый автомобиль оказался между двумя грузовиками.
"Просто не тормозил",
- написал автор поста.
От Большого Обуховского моста до Русановской улицы образовалась пробка. На некоторых участках скорость движения составляет 5 км/час.
По фотографии видно, что водитель легковушки осматривает свое авто. О пострадавших не сообщается.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что на проспекте Солидарности столкнулись два легковых автомобиля и маршрутка.
Фото: vk.com/spb_today
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