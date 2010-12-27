На Новоколомяжском проспекте появился Петр I

Цветную скульптуру установили по просьбе местных жителей.

На прошлой неделе возле дома №11 по Новоколомяжскому проспекту появилась небольшая скульптура основателя Санкт-Петербурга Петра I, сообщила пресс-служба Приморского района.

Цветной российский император появился во дворе по просьбе местных жителей. Инициативная группа обратилась с заявкой на новую достопримечательность в МО "Коломяги". Место и образ фигуры жители выбрали коллективно.

С конца 2016 года в Петербурге работает проект "Формирование комфортной городской среды". Город благоустраивается с обязательным учетом мнений граждан.

Ранее мы писали, что в Петербурге обсудят создание природного заказника в Стрельне.

Фото: primorsknews.ru