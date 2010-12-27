На Новоколомяжском проспекте появился Петр I

На прошлой неделе возле дома №11 по Новоколомяжскому проспекту появилась небольшая скульптура основателя Санкт-Петербурга Петра I, сообщила пресс-служба Приморского района.
Цветной российский император появился во дворе по просьбе местных жителей. Инициативная группа обратилась с заявкой на новую достопримечательность в МО "Коломяги". Место и образ фигуры жители выбрали коллективно.
С конца 2016 года в Петербурге работает проект "Формирование комфортной городской среды". Город благоустраивается с обязательным учетом мнений граждан.
Ранее мы писали, что в Петербурге обсудят создание природного заказника в Стрельне.
Фото: primorsknews.ru
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