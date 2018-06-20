На Невском столкнулись автобус и троллейбус: образовалась пробка

К счастью, в аварии никто не пострадал.

В пятницу, 29 марта, в центральном районе столкнулись автобус и троллейбус. Об этом сообщают горожане в соцсетях.

Инцидент произошел на Невском проспекте, 126. К счастью, в аварии никто не пострадал.

Люди с троллейбусов шли пешком к метро отмечаюют очевидцы

Кроме того, на этом участке дороги образовалось плотное движение. На кадрах видно, что транспортные средства не получили никаких видимых поломок во время столкновения.

На месте работают соответствующие службы.

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Фото:дтп и чп петербург/вк