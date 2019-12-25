На Невском проспекте установят первые комплексы фиксации нарушений ПДД

На Невском проспекте собираются поставить комплексы фиксации нарушений ПДД. Камеры будут фиксировать нарушения на перекрестках.

В этом году на Невском проспекте появятся первые комплексы фотовидеофиксации. Их установят в рамках Стратегии развития АПК "Безопасный город". Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Этой осенью подобные комплексы появится на семи проблемных участках в центре: перекрестки Невского проспекта с Большой Конюшенной улицей, Малой Садовой, Думской, улицей Марата, площадью Восстания, Литейным проспектом и набережной канала Грибоедова.

Камеры будут фиксировать различные нарушения правил проезда перекрестка: проезд на запрещающий сигнал светофора, пересечение стоп-линии, нарушение правил перестроения, поворот из второй полосы, превышение скорости и др. Количество установленных камер зависит от сложности перекрестка – от 10 до 20.

Сейчас по всему городу установлено 990 комплексов фиксации, из них 44 – передвижные.

Ранее сообщалось, что участок трассы "Скандинавия" на 132-м километре временно перекроют 13 июля.

Фото: Piter.TV