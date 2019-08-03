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На Невском проспекте столкнулись легковушка и мусоровоз

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Сведения о пострадавших уточняются.

На Невском проспекте возле Казанского собора столкнулась легковушка и мусоровоз, сообщил корреспондент Piter.TV.

По предварительной информации, мусоровоз поворачивал, когда в него влетела иномарка. От удара передняя часть автомобиля практически полностью угодила под грузовик.

На метро аварии было вызвано две машины "Скорой помощи". Сведения о пострадавших уточняются. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Купчино две иномарки не поделили перекресток.

Видео: Piter.TV

Теги: авария, дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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