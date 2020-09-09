На Невском проспекте столкнулись "Мазда" и "Лексус"

Сообщается, что в "Лексусе" находились женщина и ребенок.

Днем в среду, 9 сентября, на Невском проспекте произошла авария, в результате которой один из участников влетел в столб.

У перекрестка с Малой Садовой улицей столкнулись "Мазда" и "Лексус", вторую выкинуло к тротуару, в столб. Читатели издания "Фонтанка" отметили, что в "Лексусе" были женщина и ребенок, они остались невредимы. На кадрах с камер видеонаблюдения видно, что, по всей видимости, японские иномарки не поделили проезжую часть. Что именно произошло, разобрать нелегко. Достоверной информации от УГИБДД пока нет.

Ранее мы писали, что авария на перекрестке Московского проспекта и Малой Митрофаньевской попала на видео.

Видео: Piter.TV