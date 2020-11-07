На Непокоренных задержали женщину, оставившую новоиспеченного приятеля с пачкой фальшивых денег

Настоящие 650 тысяч рублей злоумышленница забрала себе.

Полицейские Выборгского района Петербурга поймали женщину, похитившую у приятеля крупную сумму денег. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД, инцидент произошел 31 октября.

В тот день пострадавший 63-летний мужчина пригласил незнакомку к себе домой, но после ее ухода обнаружил пропажу 650 тысяч рублей, часть из которых превратилась в билеты "банка приколов". Заявление в полицию пенсионер подал 2 ноября, в органах возбудили дело о краже.

В минувший четверг неработающую 48-летнюю злоумышленницу задержали в парадной дома № 50 по проспекту Непокоренных.

Ранее мы писали, как рецидивисты из Петербурга обокрали четырех мужчин с сайта гей-знакомств.

Видео: пресс-служба ГУ МВД