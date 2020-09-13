На Народной улице перевернулся каршеринг

В распоряжение редакции попала видеозапись с камер видеонаблюдения.

В воскресенье, 13 сентября, на круговом движении Народной улицы и проспекта Большевиков произошло ДТП.

В распоряжение редакции попала видеозапись с камер видеонаблюдения. На кадрах видно, что водитель каршеринга начинает перестроение перед фурой, в этот момент движущийся в попутном направлении водитель не имеет возможности уйти от столкновения, врезается в заднюю часть авто. От удара "Ниссан" перевернуло. По сообщению источника в правоохранительных органах, пострадал водитель, 38-летняя девушка. Ее осмотрели медики.

Ранее мы писали, что в шахте метро Петербурга произошло задымление.

Видео: Piter.TV