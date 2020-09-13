На Народной улице перевернулся каршеринг

В воскресенье, 13 сентября, на круговом движении Народной улицы и проспекта Большевиков произошло ДТП.
В распоряжение редакции попала видеозапись с камер видеонаблюдения. На кадрах видно, что водитель каршеринга начинает перестроение перед фурой, в этот момент движущийся в попутном направлении водитель не имеет возможности уйти от столкновения, врезается в заднюю часть авто. От удара "Ниссан" перевернуло. По сообщению источника в правоохранительных органах, пострадал водитель, 38-летняя девушка. Ее осмотрели медики.
Ранее мы писали, что в шахте метро Петербурга произошло задымление.
Видео: Piter.TV
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