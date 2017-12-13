На Московском шоссе маршрутка почти ушла в кювет

В Петербурге пассажирский автобус сошел с дороги, пострадавших нет.

В Петербурге утром на Московском шоссе, рядом с Ленсоветовской дорогой, маршрутка № 292, наполненная пассажирами чуть не ушла в кювет.

Пользователи сети жалуются, что маршрутчики с Колпино в последнее время часто попадают в разного рода ДТП. Однако этот случай. к счастью, обошелся без пострадавших. Предположительно, водитель маршрутки не справился с управлением из-за скользкой дороги, но жители Петербурга не считают это аргументом.

"Говорят же, скользко. Надо соблюдать скоростной режим. Погода не Летная. Автобус не полетит", - пишет пользователь "Вконтакте" Дмитрий Беляков.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге на месте ДТП на ЗСД работают пожарные.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петерубрг