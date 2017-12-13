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На Московском шоссе маршрутка почти ушла в кювет
Сегодня, 11:05
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Shdaria
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На Московском шоссе маршрутка почти ушла в кювет

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В Петербурге пассажирский автобус сошел с дороги, пострадавших нет.

В Петербурге утром на Московском шоссе, рядом с Ленсоветовской дорогой, маршрутка № 292, наполненная пассажирами чуть не ушла в кювет. 

Пользователи сети жалуются, что маршрутчики с Колпино в последнее время часто попадают в разного рода ДТП. Однако этот случай. к счастью, обошелся без пострадавших. Предположительно, водитель маршрутки не справился с управлением из-за скользкой дороги, но жители Петербурга не считают это аргументом.

"Говорят же, скользко. Надо соблюдать скоростной режим. Погода не Летная. Автобус не полетит", - пишет пользователь "Вконтакте" Дмитрий Беляков. 

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге на месте ДТП на ЗСД работают пожарные.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петерубрг

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Теги: дтп спб , новости петербург , новости спб , петербург , происшествия спб
Категории: Происшествия Лента новостей ДТП Новости СПб

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