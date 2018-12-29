На Московском шоссе авария: сбили перебегающего пешехода

К пострадавшему направлена бригада скорой помощи.

В Пушкинском районе Петербурга произошла серьезная авария. на участке Московского шоссе автомобилист сбил перебегающего дорогу человека. На данный момент место происшествия ограждено. Очевидцы рассказывали, что жертва лежит на проезжей части. Тело не накрыто, поэтому есть шанс, что петербуржец выжил.

Инцидент произошел около "Армады", на полосе по направлению от Санкт-Петербурга к Славянке. На данный момент на трассе скапливается автомобильная пробка.

Напомним, что на проспекте Стачек невнимательный водитель сбил пенсионера на пешеходном переходе.

Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб