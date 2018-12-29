На проспекте Стачек невнимательный водитель сбил пенсионера на пешеходном переходе

Мужчина выжил, но попал с тяжелыми травмами в больницу.

В Кировском районе Петербурга пожилой житель города получит серьезные травмы после столкновения с автомобилем. По сведениям пресс-службу ГИБДД, мужчина попал под машину на пересечении проспекта Стачек и улицы Трефолева. Инцидент произошел вечером 8 января.

На данный момент пострадавший госпитализирован. Состояние пациента медики оценивают как тяжелое.

По предварительным данным, за рулем иномарки, наехавшей, на 66-летнего пенсионера находился 26-летний молодой человек. Жертва ДТП переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Шофер за рулем "Шевроле Авео" не заметил гражданина и на полной скорости снес человека с проезжей части.

Правоохранительные органы проводят проверку по данному инциденту.

Фото: Piter.tv