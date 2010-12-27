На Митрофаньевском путепроводе собрался паровозик из четырех авто

О пострадавших не сообщается.

Утром 28 февраля на пустой дороге в сторону Благодатной улицы по Митрофаньевскому путепроводу произошла массовая авария. Очевидцы сообщают, что в крайнем правом ряду столкнулись сразу четыре иномарки.

На место происшествия оперативно прибыли пожарные. Сотрудники ГИБДД подъехали немного позднее. По предварительной версии авария произошла из-за несоблюдения дистанции и превышения скоростного режима.

Свидетели случившего отметили, что больше всего пострадало третье в паровозике авто. Также пользователи соцсетей недоумевают, как можно было столкнуться на пустой дороге.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что на водителя грузовика завели уголовное дело после ДТП с 9 погибшими.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург