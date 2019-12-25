На Маршала Захарова ночью тушили однокомнатную квартиру

В жилище вспыхнула обстановка, пострадавших не оказалось.

Около часа ночи в четверг, 26 ноября, петербургским пожарным поступило сообщение о горящей квартире в доме №25 корпус 1 по улице Маршала Захарова. Об этом рассказали в пресс-службе городского МЧС.

Как выяснилось, в однокомнатной квартире горела обстановка на площади 10 квадратных метров. Пожар потушили спустя час с небольшим силами 15 человек и трех единиц техники. Пострадавших от огня не оказалось.

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Фото: Piter.TV