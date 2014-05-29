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На Малой Карпатской полицейские остановили автомобиль с наркоманом
Сегодня, 9:54
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На Малой Карпатской полицейские остановили автомобиль с наркоманом

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В иномарке стражи порядка нашли 190 граммов гашиша.

Во Фрунзенском районе в пятницу, 8 июля, стражи порядка остановили машину, на пассажирском сидении которого шумел неадекватный мужчина. Выяснилось, что 26-летний горожанин принял наркотик и потерял рассудок. В автомобиле правоохранители нашли 190 граммов гашиша. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. 

Машиной управлял 51-летний петербуржец. Информация о водителе уточняется. 

Наркомана задержали. Против него возбудили уголовное дело по статье "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств".

Ранее на  Piter.tv: в Пушкине полицейские задержали продавца мефедрона.

Фото: Piter.tv

Теги: гашиш, задержание, наркотики, полиция
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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