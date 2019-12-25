Утром на Малой Балканской улице тушили трехкомнатную квартиру

С огнем боролись 12 спасателей.

В четверг, 4 июня, во Фрунзенском районе Петербурга произошел пожар в трехкомнатной квартире. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по городу и области.

Огонь разгорелся в квартире дома №46 на Малой Балканской улице в Купчино. Информация о возгорании поступила на пульт дежурного в 06:33. На место происшествия оперативно прибыли спасатели. В трехкомнатной квартире в одной из комнат горела обстановка на площади пять квадратных метров. Также выгорел балкон площадью три квадратных метра.

С огнем боролись 12 пожарных. К 07:40 они полностью ликвидировали возгорание. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее мы писали, что спасатели потушили пожар в Курортном лесничестве.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти