  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На МКАД столкнулись семь автомобилей
Сегодня, 9:12
203
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

На МКАД столкнулись семь автомобилей

0 0

Информация о пострадавших уточняется.

На МКАД столкнулись семь автомобилей. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента по транспорту. Известно, что машины ударились друг о друга на внутренней полосе 37-го километра дороги. В настоящее время свободно движение по двум из пяти полос.

На внутренней стороне 37-го километра МКАД (перед пересечением с улицей Павла Фитина) столкнулись семь автомобилей. На месте работают оперативные службы города.

пресс-служба дептранса Москвы

В настоящее время правоохранительные органы рекомендуют автомобилистам выбирать объездные маршруты для проезда.

НА ЗСД сняли каршеринг, едущий с открытым капотом.

Фото: Telegram / Дептранс Москвы
 

Теги: мкад, москва
Категории: ДТП, Тема дня, Новости России, Происшествия, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии