Информация о пострадавших уточняется.

На МКАД столкнулись семь автомобилей. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента по транспорту. Известно, что машины ударились друг о друга на внутренней полосе 37-го километра дороги. В настоящее время свободно движение по двум из пяти полос.

На внутренней стороне 37-го километра МКАД (перед пересечением с улицей Павла Фитина) столкнулись семь автомобилей. На месте работают оперативные службы города. пресс-служба дептранса Москвы

В настоящее время правоохранительные органы рекомендуют автомобилистам выбирать объездные маршруты для проезда.

НА ЗСД сняли каршеринг, едущий с открытым капотом.

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

