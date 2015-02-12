Подробности аварии выясняются.

На МКАД произошло крупное ДТП с участием грузовиков и легковушек. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Инцидент произошел в ночь на 17 декабря на внутренней стороне 21-го км МКАД. Поступило сообщение о столкновении нескольких грузовых и легковых автомобилей. Подробности аварии выясняются. На месте работали оперативные службы города. Движение транспорта по внутренней стороне МКАД в районе места аварии осуществлялось по двум полосам из пяти. Спустя несколько часов движение полностью восстановили.

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Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно