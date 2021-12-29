На "Литераторских мостках" почтят память Дмитрия Менделеева

Мероприятие пройдет у его могилы на «Литераторских мостках» Волковского кладбища в 11 часов утра.

В Петербурге в среду, 2 февраля, в 115-ю годовщину со дня смерти Дмитрия Менделеева почтят память великого учёного-энциклопедиста, педагога, общественного и государственного деятеля. Мероприятие пройдет у его могилы на "Литераторских мостках" Волковского кладбища в 11 часов утра. Об этом рассказали в пресс-службе комитета по науке и высшей школе,

Добавим, что с 2000 года за выдающиеся научные результаты в области химических наук присуждают именные научные премии правительства Петербурга и Санкт-Петербургского научного центра Российской академии наук – премию имени Менделеева. За это время лауреатами стали 20 ученых вузов Петербурга и научных организаций.

В 2019 году учредили Международную премию ЮНЕСКО-России имени Менделеева за достижения в области фундаментальных наук – это единственная награда в области фундаментальных наук под эгидой всемирной гуманитарной организации.

Ранее Piter.tv сообщал, что в Мурино благоустроят бульвар Менделеева. Проект благоустройства будет готов в 2022 году.

Фото: pexels