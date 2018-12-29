На Лифляндской улице иномарка врезалась в дерево

В результате ДТП водителя госпитализировали в больницу с тяжелыми травмами.

В субботу, 5 января, в Адмиралтейском районе Петербурга иномарка врезалась в дерево. Об этом сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Как стало известно, авария случилась в районе семи часов утра в Парке Екатерингоф на Лифляндской улице, 5. На участке иномарка "Меркури" под управлением 24-летнего водителя врезалась в дерево. По предварительной информации мужчина за рулем не смог справиться с управлением. В результате ДТП водителя госпитализировали в больницу с тяжелыми травмами. По факту происшествия проводится проверка.

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Фото: Piter.TV