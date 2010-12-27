В Петербурге неизвестные разбили презервативом с водой стекло иномарки

Жертвой хулиганов стал Volkswagen Tiguan.

Вечером 1 сентября во дворе дома №76/1 по Ленинскому проспекту неизвестные повредили иномарку, сбросив с высоты презерватив с водой. Об этом сообщил хозяин транспортного средства в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб".

Жервтой хулиганов стал Volkswagen Tiguan. По словам пострадавшего, презерватив упал прямо на лобовое стекло машины. Из-за этого оно покрылось мелкими трещинами. Также повредились датчики света, дождя, системы автоматического дальнего света и помощи движения по полосам.

Пользователи интернета предположили, что хулиганы действовали из мести. Возможно, автомобилист встал на чужое место или перегородил дорогу к парадной.

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Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб