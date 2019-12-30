Преступник на деньги не покусился.

В пятницу, 17 января, стало известно о том, что на Ленинском мужчина в красной шапке избил палкой инкассатора. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

Инцидент произошёл на парковке у дома №103 по Ленинскому проспекту. Как оказалось, инкассатор направлялся к своему автомобилю, а злоумышленник неожиданно ударил его палкой по голове. После преступник скрылся с места событий.

Отмечается, что мужчина на деньги не покусился.

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Фото:pixabay