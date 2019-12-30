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На Ленинском мужчина в красной шапке избил палкой инкассатора 
Сегодня, 10:39
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IRINA_CHALKINA

На Ленинском мужчина в красной шапке избил палкой инкассатора 

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Преступник на деньги не покусился.

В пятницу, 17 января, стало известно о том, что на Ленинском мужчина в красной шапке избил палкой инкассатора. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

Инцидент произошёл на парковке у дома №103 по Ленинскому проспекту. Как оказалось, инкассатор направлялся к своему автомобилю, а злоумышленник неожиданно ударил его палкой по голове. После преступник скрылся с места событий. 

 Отмечается, что мужчина на деньги не покусился. 

Ранее мы сообщали о том, что в Кирове в ДТП с двумя маршрутками пострадали 8 человек.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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