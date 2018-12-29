На Ланском шоссе мошенница выманила у пенсионерки 220 тысяч

Доверчивая бабушка может больше никогда не увидеть скопленных средств.

Пенсионерка из Приморского района Петербурга лишилась личных сбережений в размере 220 тысяч рублей. С заявлением на мошенницу в полицию обратилась пожилая жительница города 1933-го года рождения.

По данным потерпевшей, к ней в квартиру по Ланскому шоссе пришла незнакомая преступница. Она представилась подругой родственницы. Обманув старушку, злоумышленница покинула помещение вместе с крупной суммой денег.

Теперь преступницу разыскивает полиция. По данному инциденту возбуждено уголовное дело по статье за мошенничество.

Фото: Piter.tv