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На "Ладожской" утром проверяли оставленный пакет
Сегодня, 11:33
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fvbykov

На "Ладожской" утром проверяли оставленный пакет

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Как сообщили очевидцы, происшествие не повлияло на движение поездов.

Утром в субботу, 14 декабря, пользователи группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" поделились фотографиями со станции метро "Ладожская". В десятом часу утра сотрудники станции обнаружили оставленный пакет в одном из вагонов поезда. Поднимать тревогу и ограничивать движение из-за находки не пришлось, работники метрополитена осмотрели забытый предмет самостоятельно. Судя по всему, он не представлял опасности.

Ранее мы сообщали о том, что в лобовом ДТП на Планерной пострадал один человек.

Фото: vk.com/spb_today

Теги: метро, оставленный предмет, очевидцы
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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