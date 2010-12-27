На "Ладожской" утром проверяли оставленный пакет

Как сообщили очевидцы, происшествие не повлияло на движение поездов.

Утром в субботу, 14 декабря, пользователи группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" поделились фотографиями со станции метро "Ладожская". В десятом часу утра сотрудники станции обнаружили оставленный пакет в одном из вагонов поезда. Поднимать тревогу и ограничивать движение из-за находки не пришлось, работники метрополитена осмотрели забытый предмет самостоятельно. Судя по всему, он не представлял опасности.

Ранее мы сообщали о том, что в лобовом ДТП на Планерной пострадал один человек.

Фото: vk.com/spb_today