На Кузнецова произошел пожар в жилом доме

Огонь удалось ликвидировать меньше, чем за час. В результате случившегося никто не пострадал.

1 апреля в Красносельском районе Санкт-Петербурга эвакуировали жителей одной из высоток. Причиной внеплановой "прогулки" стал пожар.

Как рассказали в пресс-службе городского МЧС, в 09:32 поступило сообщение о том, что в доме 14 на проспекте Кузнецова загорелась квартира. Огнеборцы прибыли на место происшествия через восемь минут. Как выяснилось, вспыхнула студия на двадцатом этаже.

Пожарные эвакуировали 20 человек из соседних квартир. Огонь удалось потушить в 10:21. Отмечается, что проезду спецтехники мешали припаркованные вокруг дома автомобили.

Обстоятельства случившегося устанавливаются. О пострадавших не сообщается.

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