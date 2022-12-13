На Кузбассе прокуратура начала проверку после схода снега с крыши на двух женщин

В городе Тайга двух пешеходов снесло снегом на проезжую часть.

Прокуратура Кемеровской области проводит проверку после чрезвычайной ситуации, которая произошла в городе Тайга еще 24 февраля. Камеры видеонаблюдения зафиксировали как двух местных жительниц полностью засыпало сошедшем с крыши снежной лавиной. На размещенных в социальных сетях кадрах заметно, что пострадавшие шли вдоль проезжей части. Однако снег сбивает их с ног и выносит на полосу движения. За медицинской помощью россиянки не стали обращаться.

На основании информации, опубликованной в СМИ, организована проверка исполнения законодательства о благоустройстве, в ходе которой будет дана оценка действиям собственника строения по своевременной очистке кровли от снега и наледи. Анжелика Устюгова, официальный представитель кузбасской прокуратуры в комментарии для "Ъ-Сибирь"

Возбуждено уголовное дело по факту гибели человека при пожаре на Промышленной улице.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости